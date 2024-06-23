Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Служба недоверия: мошенники стали представляться сотрудниками техподдержки

Служба недоверия: мошенники стали представляться сотрудниками техподдержки

От имени IT-специалистов работникам компаний присылают вредоносные письма Дмитрий Булгаков  Сети появились новые сценарии целевого фишинга, направленные на сотрудников компаний, — об этом предупредили эксперты.

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