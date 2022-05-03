Кадыров: вернувшиеся с Украины добровольцы вновь хотят на передовую

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что возвратившиеся после участия в спецоперации по освобождению Донбасса добровольцы из Чечни вновь стремятся "попасть на передовую, чтобы завершить борьбу с нацистами".