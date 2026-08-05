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Аргументы недели

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После обострения в конфликте США-Иран мир снова испытывает нефтяной шок

После обострения в конфликте США-Иран мир снова испытывает нефтяной шок

С конца февраля 2026 года продолжается военная агрессия США/Израиля на Иран. На минувшей неделе ситуация обострилась, несмотря на заверения Белого дома о «полной победе» в войне и переговорах с Тегераном: Иран выпустил ракеты по американским силам.

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