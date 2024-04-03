Депутаты из Петербурга попросят Шойгу обеспечить солдат возможностью переучиться на учителей

Предложение принято в первом чтении Депутаты Законодательного собрания Северной столицы в первом чтении приняли решение обратиться к министру обороны Сергею Шойгу с предложением, чтобы покидающие службу контрактники с высшим и средним образованием имели возможность переучиться на пелагогов.