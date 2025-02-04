В Думе предложили индексировать пенсии с 1 января на постоянной основе

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает на постоянной основе индексировать страховые пенсии с 1 января, а после проводить их доиндексацию в феврале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии