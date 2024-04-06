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Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. Первые матчи. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив», казанское «Динамо» одолело «Ленинградку»

Суперлига Париматч Чемпионат России Женщины 1/2 финала Первые матчи Динамо Москва – Локомотив – 3-0 (31:29, 25:22, 25:12) Счет в серии: 1-0 Динамо-Казань – Ленинградка – 3-0 (25:19, 25:19, 25:23) Счет в серии: 1-0 ПРИМЕЧАНИЕ: серии длятся до трех побед.

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