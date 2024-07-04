Путин: Москва готова учитывать предложения ШОС по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин выразил благодарность участникам саммита Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии