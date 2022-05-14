Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вольфсбурга», «Боруссия» против «Герты», «Лейпциг» сыграет с «Арминией»

«Бавария» сыграет на выезде с «Вольфсбургом», «РБ Лейпциг» – с «Арминией», дортмундская «Боруссия» примет «Герту», «Байер» – «Фрайбург» в заключительном, 34-м туре Бундеслиги.

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