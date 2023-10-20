Что объединяет Пашиняна, Зеленского и Саакашвили? Армяне нашли сразу 6 факторов

Оппозиционный политик Эдуард Шармазанов предупредил своих соотечественников о последствиях сохранения действующей власти во главе с Николом ПашиняномЭкс-депутат парламента Эдуард Шармазанов считает, что Запад и сам Никол Пашинян пытаются превратить Армению в "Укрмению".
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