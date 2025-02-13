Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании. Служба выявила в действиях организации при предоставлении скидок признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили 13 февраля в антимонопольном органе.
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