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ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании

ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании. Служба выявила в действиях организации при предоставлении скидок признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили 13 февраля в антимонопольном органе.

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