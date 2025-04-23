Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 23 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области.