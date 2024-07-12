Осторожно: в Интернете появились фейковые ресурсы с символикой Следственного комитета

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко предупредила о появлении в Интернете фейковых ресурсов с символикой СК, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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