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Тульские новости

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  • татьяна неструева
    сволочи .  кубинок  они выдворяют  .  а таджиков и азеров  сотни тысяч  они не трогают .  ну да   предателем  надо   ...Четырех кубинок м...
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«Бренды России» рассказали историю тульского Баташевского сада

«Бренды России» рассказали историю тульского Баташевского сада

Баташевский сад - рукотворный памятник природы. Основан он был в XVIII веке представителями крупной тульской промышленной династии Баташевых: Иваном Тимофеевичем, его сыном Родионом и внуками Иваном и Андреем.

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