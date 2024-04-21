«Бренды России» рассказали историю тульского Баташевского сада

Баташевский сад - рукотворный памятник природы. Основан он был в XVIII веке представителями крупной тульской промышленной династии Баташевых: Иваном Тимофеевичем, его сыном Родионом и внуками Иваном и Андреем.
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