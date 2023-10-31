Газизов о «Динамо» Махачкала: «Настроены мы или не настроены на выход в РПЛ – будет ясно после 34-го тура»

После 16 туров дагестанский клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 4-е место. — Инфраструктура вашего клуба готова к РПЛ? Сможете задействовать стадион «Анжи Арена», который был построен на деньги Сулеймана Керимова, когда он владел «Анжи»? — Его надо обновить — мы над этим работаем.