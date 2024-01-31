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Владимир Путин назначил новых прокуроров Севастополя и Тверской области

Владимир Путин назначил новых прокуроров Севастополя и Тверской области

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 января, подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и города федерального значения Севастополя, которыми стали Максим Жук и Андрей Шевцов соответственно.

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