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Пользователи соц.сетей: «Майкл Дончич, на самом деле, звучит не так уж и плохо»

На игру против «Клипперс» Лука Дончич приехал на машине, созданной в рамках промо-кампании его новых кроссовок Jordan Luka 3.

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