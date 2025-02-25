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Взрыв у генконсульства России в Марселе: СК возбуждает дело

Взрыв у генконсульства России в Марселе: СК возбуждает дело

В Марселе произошёл взрыв у Генконсульства России, на территорию дипломатической миссии были сброшены три взрывных устройства.

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