Кочарян назвал абсурдным возбужденное против него дело

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал абсурдным возбужденное против него уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.
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