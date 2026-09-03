Спецпосланник США Уиткофф провел тайную встречу с советником по безопасности ОАЭ по вопросам Ирана

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в минувшие выходные встретился с советником по национальной безопасности Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном на острове Сардиния для обсуждения дальнейших шагов в отношении Ирана, сообщают источники, на которые ссылается Axios.