Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

373 подписчика

Спецпосланник США Уиткофф провел тайную встречу с советником по безопасности ОАЭ по вопросам Ирана

Спецпосланник США Уиткофф провел тайную встречу с советником по безопасности ОАЭ по вопросам Ирана

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в минувшие выходные встретился с советником по национальной безопасности Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном на острове Сардиния для обсуждения дальнейших шагов в отношении Ирана, сообщают источники, на которые ссылается Axios.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым