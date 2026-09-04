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Бесконечная эпопея. Киев так и не смог "вымолить" у Запада новые системы ПВО - Politico

Бесконечная эпопея. Киев так и не смог "вымолить" у Запада новые системы ПВО - Politico

Новая дипломатическая кампания Украины по получению дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и финансовой помощи от западных партнеров полностью провалилась, сообщает Politico .

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