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Царьград

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Ветеран вспоминает, как радовался весь полк в день Победы в 1945 году

Ветеран вспоминает, как радовался весь полк в день Победы в 1945 году

Акмаль Акрамов, ветеран из Ташкента, делится воспоминаниями о Дне Победы 1945 года. Ушедший на фронт в 18 лет, он пережил оборону Сталинграда, сражения на Курской дуге и получил орден за форсирование Днепра.

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