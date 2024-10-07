Мурашко рассказал, когда россияне будут жить до 120 лет

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что генетически человек способен прожить до 120 лет, однако для этого необходимо придерживаться определенных установок.
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