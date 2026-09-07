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Huawei представила смартфон с толщиной 3,5 мм и 10-дюймовым экраном. Mate XT 2 Extraordinary Master получил защиту IP59, мощный процессор и топовую камеру

Huawei представила смартфон с толщиной 3,5 мм и 10-дюймовым экраном. Mate XT 2 Extraordinary Master получил защиту IP59, мощный процессор и топовую камеру

И это далеко не полный перечень его особенностей Huawei официально представила Mate XT 2 Extraordinary Master — второе поколение своего уникального смартфона, экран которого складывается сразу в двух местах.

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