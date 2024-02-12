«Женат»: Анастасия Решетова отреагировала на воссоединение Алсу и Яна Абрамова

Последний год активно ходили слухи о том, что Алсу развелась со своим супругом Яном Абрамовым. Говорили, что мужчина не просто изменил жене, а заинтересовался бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой и закрутил с ней роман.
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