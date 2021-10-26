Мировое обозрение

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iPhone SE следующего поколения получит такой же экран, как у iPhone 6 из 2014 года

iPhone SE следующего поколения получит такой же экран, как у iPhone 6 из 2014 года

Сегодня появились очередные свидетельства того, что следующее поколение iPhone SE сохранит дизайн своего предшественника, в том числе и 4,7-дюймовый IPS-дисплей, который дебютировал в 2014 году в iPhone 6.

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