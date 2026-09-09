Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 870 подписчиков

Хитрее всех армян – Никол Пашинян? Иран неожиданно выдвинул Еревану жесткие условия - никаких США и ЕС

Хитрее всех армян – Никол Пашинян? Иран неожиданно выдвинул Еревану жесткие условия - никаких США и ЕС

  Тегеран потребовал, чтобы "Дорогу Трампа" (TRIPP) охраняли ВС Армении, либо вооружённые силы третьей страны, уже находящиеся там (очевидно, 102 дивизия РФ).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Эльвира Величутина
Эльвира Величутина

Ну а чего хотел Пашинян? Чтобы все вокруг него радовались   всякому  англо-американскому  присутствию и вмешательству в политику соседних стран. Может только носатый сосед в пику России, да и тот едва ли со всем согласен с США. Рынок России дороже.