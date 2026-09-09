Хитрее всех армян – Никол Пашинян? Иран неожиданно выдвинул Еревану жесткие условия - никаких США и ЕС

Тегеран потребовал, чтобы "Дорогу Трампа" (TRIPP) охраняли ВС Армении, либо вооружённые силы третьей страны, уже находящиеся там (очевидно, 102 дивизия РФ).
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