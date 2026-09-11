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SUSANIN

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Апелляционный суд оставил в силе приговор о снятии кандидата от «Яблока» в Удмуртии в депутаты Госдумы 

Апелляционный суд оставил в силе приговор о снятии кандидата от «Яблока» в Удмуртии в депутаты Госдумы 

Ижевск. Удмуртия. Апелляционный суд рассмотрел жалобы на решение Верховного суда Удмуртии об отмене регистрации Ии Борониной кандидатом от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутой по Ижевскому одномандатному округу.

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