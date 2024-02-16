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Лучшие стоматологии в Санкт-Петербурге: топ-10

Лучшие стоматологии в Санкт-Петербурге: топ-10

Для большинства людей самыми «страшными» врачами остаются стоматологи. Некоторые из них вспоминают советские поликлиники, в которых им «посчастливилось» побывать, другие опасаются нравоучений из-за плохого состояния зубов.

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