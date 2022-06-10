В Киеве заявили о стремлении Фридмана получить гражданство Украины

Российский предприниматель Михаил Фридман консультируется по поводу получения гражданства Украины. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью украинскому Forbes.
Российский предприниматель Михаил Фридман консультируется по поводу получения гражданства Украины. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью украинскому Forbes.
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