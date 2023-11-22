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Переговорная площадка: какие вопросы обсудят лидеры G20 на внеочередном саммите

Переговорная площадка: какие вопросы обсудят лидеры G20 на внеочередном саммите

В среду, 22 ноября, состоится виртуальный саммит G20 на уровне глав государств. На мероприятие приглашены руководители всех членов объединения, включая председателя Африканского союза, а также девять стран-гостей и главы 11 международных организаций.

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