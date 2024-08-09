Комплексный ремонт стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке на перекрестке Русская – проспект 100-летия Владивостока рабочие производят монтаж труб и колодцев сети ливневой канализации, параллельно на дороге от остановки «Парк Победы» до ж/д переезда на Постышева укладывают асфальт, сообщает PRIMPRESS.
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