Комплексный ремонт стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке на перекрестке Русская – проспект 100-летия Владивостока рабочие производят монтаж труб и колодцев сети ливневой канализации, параллельно на дороге от остановки «Парк Победы» до ж/д переезда на Постышева укладывают асфальт, сообщает PRIMPRESS.