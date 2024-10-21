В Калужской области сильный ветер принесет холода

Глава прогностического агентства «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе в Калужской областиГлава прогностического агентства "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе в Калужской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)