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Почему Путин и Си Цзиньпин решили встретиться лично вместо поездки на саммит G20

Почему Путин и Си Цзиньпин решили встретиться лично вместо поездки на саммит G20

Вслед за Путиным стало известно о том, что и Си Цзиньпин скорее всего не поедет на саммит G20. После того, как об этом появилась информация в СМИ, Путин анонсировал встречу с товарищем Си, и вполне возможно они встретятся как раз когда в Индии будет проходить этот саммит.

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