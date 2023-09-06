Почему Путин и Си Цзиньпин решили встретиться лично вместо поездки на саммит G20

Вслед за Путиным стало известно о том, что и Си Цзиньпин скорее всего не поедет на саммит G20. После того, как об этом появилась информация в СМИ, Путин анонсировал встречу с товарищем Си, и вполне возможно они встретятся как раз когда в Индии будет проходить этот саммит.
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