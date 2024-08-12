Депутат Госдумы рассказал о мобилизации из-за ситуации в Курской области

Бои с подразделениями украинской армии на территории региона идут с 6 августа Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг слухи о мобилизации в России в связи со вторжением вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщает Telegram-канал Shot.