"Точки притяжения". Почему в Барнауле все чаще строят премиум-жилье и как оно меняет город

Элитные комплексы остаются востребованными десятки лет после сдачи Инвестиционная привлекательность российской недвижимости, как показала аналитика, по-прежнему высока (несмотря на стремительный рост цен).
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