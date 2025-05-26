В Польше призвали запретить поставки огурцов из России

Ввоз огурцов из России в Польшу необходимо запретить в ближайшее время в связи с ростом поставок этих овощей в республику, заявил исполнительный директор польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала.
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