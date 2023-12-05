«Никаких тебе обновок, худей и носи то, что есть!» – заявил жене муж— До беременности была пятьдесят пять килограмм, рожать пошла чуть за семьдесят, мне казалось, это я много набрала! – рассказывает тридцатилетняя Арина.
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