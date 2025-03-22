«Трамп идет по стопам Кеннеди»

18 марта были опубликованы рассекреченные документы, связанные с убийством Джона Кеннеди. Какое значение для Америки имеет случившееся 22 ноября 1963 года в Далласе и как Дональд Трамп использует тайну смерти 35-го президента в своей войне со спецслужбами, «Известия» обсудили с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым.