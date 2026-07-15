Космонавт Франц Фибек рассказал, как изменилось его мировоззрение

Космонавт Франц Фибек поделился взглядами после полета на орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. В составе экипажа с Александром Волковым и Токтаром Аубакировым он наблюдал разрушительное воздействие человека на Землю и переосмыслил значение границ.