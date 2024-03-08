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Три человека погибли при пожаре в дачном доме на Камчатке

Три человека погибли при пожаре в дачном доме на Камчатке

Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenko Следственный комитет проверит обстоятельства гибели трех мужчин при пожаре в дачном доме на Камчатке, сообщило региональное следственное управление ведомства в своем Telegram-канале.

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