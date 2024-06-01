В ГД обсудят возможность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной в РФ

Депутаты Государственной думы рассмотрят возможность признания деятельности фонда Джорджа и Амаль Клуни и его последователей нежелательной в России в связи с призывами фонда к аресту российских журналистов.
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