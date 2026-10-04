На улице Смольной строится жилой дом для программы реновации

В Головинском районе на севере столицы возводится жилой комплекс в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.