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МОСИНФОРМ

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На улице Смольной строится жилой дом для программы реновации

На улице Смольной строится жилой дом для программы реновации

В Головинском районе на севере столицы возводится жилой комплекс в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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