Биләрдә «Сәләт» форумы тәмамланды

Биләрдә «Сәләт» – «Һөнәрләр Биләр Форум» XV Халыкара яшьләр мәгариф сменасы узды. Чара Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстанның барлык районнарыннан 800гә якын баланы берләштерде, дип хәбәр итә оештыручылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии