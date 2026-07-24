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Царьград

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Сбой КТК усилил позиции нефти из России

Сбой КТК усилил позиции нефти из России

На мировом нефтяном рынке появился дополнительный источник сокращения предложения. Казахстан на этой неделе снизил добычу нефти и газового конденсата примерно с 2,07 млн до 1,63 млн баррелей в сутки, то есть на 21%.

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