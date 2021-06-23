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Зачем президент Путин и блогер Варламов скрывают семью — ведь всё известно

Зачем президент Путин и блогер Варламов скрывают семью — ведь всё известно

Сложно понять сугубо публичных людей, которые скрывают свою семью. В чем смысл?! Люди всё равно докопаются до правды.

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Галина Потапчик
Совершенно не согласна! Каждый сам для себя и для своей семьи решает что нужно, а что нет!!! А писать в публичной плоскости и навязывать своё видение другим- не корректно!!!
Андрей
очередной мудак со сплетнями

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