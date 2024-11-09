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Назван гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак

Назван гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак

Известный эксперт по светской тусовке Сергей Дворцов предположил, что популярная исполнительница Жанна Агузарова могла получить до 3 миллионов рублей за выступление на праздновании дня рождения Ксении Собчак.

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