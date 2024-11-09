Назван гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак

Известный эксперт по светской тусовке Сергей Дворцов предположил, что популярная исполнительница Жанна Агузарова могла получить до 3 миллионов рублей за выступление на праздновании дня рождения Ксении Собчак.
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