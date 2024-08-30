Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 70-летием

Владимир Путин направил телеграмму Александру Лукашенко, в которой поздравил его с 70-летием. Российский лидер подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад президента Белоруссии в развитие двусторонних связей, в построение Союзного государства и в продвижение интеграции на евразийском пространстве.
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