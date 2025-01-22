Трамп распорядился выдворять нелегалов через южную границу

Мигрантов, незаконно попавших в США через южную границу, необходимо выдворить обратно. Такое распоряжение министерству внутренней безопасности, минюсту и госдепартаменту отдал глава Белого дома Дональд Трамп.
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