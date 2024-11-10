Машиностроение: оснащение аэродромов

Компания «Аэродроммаш» (входит в концерн «Компенз»), специализирующаяся на выпуске наземного оборудования для обеспечения полетов, для пневматических и гидравлических систем, а также оборудования для «Роскосмоса», открыла новый цех в Новгородской области.
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