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ФедералПресс

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На страже мирного неба: российские войска ПВО сорвали масштабный удар киевского режима

На страже мирного неба: российские войска ПВО сорвали масштабный удар киевского режима

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Подразделения противовоздушной обороны России своевременно перехватили и уничтожили воздушные цели противника над рядом регионов страны.

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